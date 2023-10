A estrela das séries de comédia "Três é Demais" e "Step by Step" Suzanne Somers morreu no domingo, um dia antes de festejar o 77.º aniversário.

A atriz e empresária norte-americana combateu uma "forma agressiva de cancro da mama durante mais de 23 anos", recordou a sua representante no comunicado a dar a notícia em nome da família.

Após estrear-se com um pequeno papel no clássico do cinema "Bullitt (1968), Suzanne Somers mudou-se para Hollywood e continuou na década seguinte com participações como atriz convidada em várias séries populares da época, como “The Rockford Files”, “The Six Million Dollar Man”, "Starsky & Hutch" e "O Barco do Amor".

Pelo meio, causou impacto pela primeira vez na cultura popular como a loira que conduzia o carro branco Thunderbird no filme "American Graffiti" (1973), de George Lucas.

A carreira disparou quando foi escolhida para ser Chrissy Snow na série de comédia "Três é Demais" (“Three’s Company”), ao lado de John Ritter e Joyce DeWitt.

"Três é Demais"

O típico papel de "loira burra" tornou-se icónico, mas num caso que se tornou mediático, viu a sua participação reduzida e acabou por ser despedida na quinta temporada por querer e ver recusado um aumento do salário para 150 mil dólares por episódio e 10% dos 'royalties' da série.

"Três é Demais" durou mais mais três anos, mas as exigências deixaram os colegas de elenco em fúria e só décadas mais tarde foram feitas as pazes.

Mais tarde, descreveu a tempestade: "Não se tratava sequer de ser feminista, era mais do género 'sou mais popular do que qualquer um deles'. E não é suposto isto ser sobre a popularidade? Após ter sido despedida, não consegui arranjar nada".

Os anos seguintes foram passados a trabalhar como cantora em Las Vegas até conseguir o papel da xerife Hildy Granger na série de comédia "She's the Sheriff", que teve duas temporadas entre 1987–1989.

Na década de 1990, chegou o segundo papel icónico da carreira, agora como Carol Foster Lambert, a matriarca de uma grande família na 'sitcom' "Step by Step" (1991-1998), que durou sete temporadas.

"Step by Step"

Apesar de reconhecer que não era um grande desafio como atriz, a série trouxe-lhe popularidade junto de uma nova geração de fãs e um colega de sonho: "Adorei ter um outro marido na TV, o Patrick Duffy. Tínhamos uma grande química, nunca nos zangámos, divertimo-nos bastante e ainda mantemos o contacto".

Em paralelo com a popular carreira no pequeno ecrã, Suzanne Somers também ajudou a lançar e enriqueceu com a "loucura" do fitness na década de 1990, e escreveu mais de 25 livros.

Mãe aos 19 anos e com três netas, era casada em segundas núpcias desde 1977 com Alan Hamel, apresentador, produtor e empresário que conhecera quase uma década antes quando trabalhava no concurso "The Anniversary Game".