Sofia Ribeiro está de saída da TVI, avança o Correio da Manhã. A atriz, que era uma das caras da estação de Queluz de Baixo desde 2007, vai mudar-se para a SIC.

De acordo com o jornal, Sofia Ribeiro será apresentada no canal de Paço de Arcos esta quarta-feira, dia 4 de janeiro, e irá estrear-se no próximo domingo no programa "Vale Tudo", apresentado por João Manzarra.

Nos próximos meses, Sofia Ribeiro deverá juntar-se ao elenco de um novo projeto de ficção da SIC.

Segundo o Correio da Manhã, a atriz não terá um contrato de exclusividade com o canal, podendo aceitar outros projetos.