Nos últimos meses, a TVI tem feito várias alterações na sua grelha de programas, mas as principais mudanças devem acontecer no início de 2020. Uma das novidades será, segundo alguns rumores, a saída de Manuel Luís Goucha do programa das manhãs - o apresentador deverá ter um novo talk show à tarde.

Com o fim do "Você na TV", têm surgido vários rumores sobre os possíveis trunfos da TVI para combater o programa de Cristina Ferreira, na SIC. Nas últimas semanas, várias fontes ligadas ao canal de Queluz de Baixo têm adiantado que a direcção de programa quer "roubar" Cláudio Ramos à SIC.

Esta semana, uma fonte ligada à TVI frisou à revista Mariana que o "vizinho" de Cristina Ferreira poderá ser um dos trunfos do canal. "Ele iria mexer com aquilo tudo. Se ganhava, ou não, isso é uma incógnita e depende de muitos fatores, mas que abanava, abanava”, disse à revista.

Para já, tudo não passam de rumores e nada foi confirmado pela TVI. As novidades sobre as novas apostas do canal só deverão ser conhecidas no início de 2020.