A MTV Portugal está a preparar a "viagem mais nostálgica da televisão portuguesa". No dia 23 de maio, às 14h00, o canal estreia "My Life On MTV", nova série de música que vai "celebrar e reviver os momentos memoráveis dos artistas que marcaram a cultura pop e que, entre 1981 e 2020, passaram pelo canal".

"Este ano, a MTV completa quatro décadas desde a revolucionária chegada da música à televisão. São 40 anos de momentos absolutamente inesquecíveis. E agora, os fãs são convidados a embarcar numa verdadeira jornada pelos vastos arquivos de imagens e vídeos globais do canal para reviver os momentos mais impactantes da história dos artistas que marcaram a música e a cultura pop entre 1981 e 2020", frisa a MTV em comunicado.

"My Life On MTV" vai contar com 10 episódios de 30 minutos, transmitidos aos domingos. Segundo o canal, a série vai recordar a estreia dos artistas na "MTV News" até às atuações no "TRL", nos VMAs ou nos EMAs.

Sean “Diddy” Combs, Snoop Dogg, Miley Cyrus, Alicia Keys, One Direction, Backstreet Boys, Linkin Park, Green Day, Katy Perry, Nicki Minaj, Jonas Brothers, Usher, Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Coldplay, U2, *NSYNC ou Britney Spears são algumas das estrelas que vão protagonizar "My Life On MTV", que contará ainda com a participação de Lady Gaga.

"Temos uma história muito rica com estes artistas inovadores e estamos muito entusiasmados por oferecermos aos fãs uma visão nova dos seus momentos mais inesquecíveis, que só aconteceram aqui, na MTV", frisa Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, ViacomCBS.