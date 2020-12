A segunda parte da quinta temporada de "Lucifer" chega no início de 2021 à Netflix, mas as novidades sobre a sexta época da série já começaram a ser desvendadas.

Segundo o site SpoilerTV, o primeiro episódio da sexta-temporada de "Lucifer" irá chamar-se "Nothing Ever Changes Around Here", antevendo que o mundo do Senhor do Inferno não vai mudar muito.

Em outubro, o showrunner Joe Henderson confirmou que as filmagens da sexta e última temporada já arrancam. "Hoje [6 de outubro] é o nosso primeiro dia de filmagens da sexta temporada de 'Lucifer'. Estou muito feliz por termos terminado a quinta temporada. Vamos trabalhar muito para a terminar", frisou na sua conta no Twitter.

No verão de 2019, a produção da série anunciou que quinta temporada seria a última, mas os responsáveis da Netflix decidiram oferecer uma prenda aos fãs e prolongar a história por mais uma temporada.

A sexta época terá apenas dez episódios, menos seis capítulos do que a anterior.

"Irreverente" e "distinta", a série que acompanha Lúcifer (Tom Ellis) tem vindo a conquistar novos fãs um pouco por todo o mundo. Com a chegada da nova temporada, a produção esteve entre os temas mais comentados no Twitter, nomeadamente em Portugal, Brasil, Reino Unido, França, México, Itália, Colômbia, Argentina, entre outros, segundo o site Trends24.

"Aborrecido e infeliz enquanto Senhor do Inferno, Lúcifer abdica do trono e abandona o seu reino pela irresistível loucura de Los Angeles, onde se entretém a ajudar a Polícia de LA... especialmente a astuta detetive Chloe Decker", conta a Netflix.

Na primeira parte da temporada cinco, "Miguel, o irmão gémeo de Lúcifer, ocupa em segredo o lugar do Diabo na Terra, enquanto este está novamente no Inferno. Lúcifer acaba por ter de voltar e lidar com o caos em que o seu irmão transformou a sua vida". "Além disso, ele confronta finalmente os seus sentimentos por Chloe e responde à pergunta que os fãs têm vindo a fazer desde o início: foram eles realmente feitos um para o outro?", questiona o serviço de streaming.