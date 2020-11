"Será um sonho? Bruna Marquezine na Netflix. Se isto é um sonho mesmo, eu não quero acordar", gracejou a Netflix Brasil no Instagram há duas semanas. Depois de vários rumores, o serviço de streaming anunciou a primeira produção com a atriz brasileira e com a cantora Manu Gavassi.

Manu Gavassi e Bruna Marquezine vão ser as protagonistas de "Maldivas". O elenco da série brasileira vai contar ainda com Carol Castro, Sheron Menezes e Klebber Toledo.

De acordo com um vídeo publicado pela Netflix, a série, que vai combinar drama e comédia, vai seguir um grupo de mulheres que vive num condomínio de luxo na Barra, no Rio de Janeiro.