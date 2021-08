"Não podes fugir do amor" estreou-se na passada quinta-feira, dia 29 de julho, na Netflix e rapidamente conquistou o top diário - esta segunda-feira, dia 2 de agosto, o filme ocupa o segundo lugar do ranking dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming em Portugal.

Descrito como "encantador e romântico", o filme segue uma uma aspirante a estrela pop. "Uma comédia romântica sobre Erica (Christina Milian), uma aspirante a estrela pop que aceita um trabalho num luxuoso resort nas Maurícias depois de um colapso na sua carreira musical e acaba por atuar no casamento do seu ex-noivo", adianta a Netflix.

"Erica tenta manter o seu passado amoroso escondido da noiva Beverly, mas volta a apaixonar-se pelo seu ex-noivo, Jason (Jay Pharoah), apesar das tentativas de sabotagem do irmão deste, Caleb (Sinqua Walls)", acrescenta o serviço de streaming.

Segundo a Netflix, a "divertida e comovente história romântica" explora os laços do amor e da família. "A questão que fica no ar é: será que Erica vai cantar no casamento de Beverly, ou no seu?", questiona a plataforma.