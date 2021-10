No programa "Casa Feliz", da SIC, Luciana Abreu esteve à conversa com João Baião e Diana Chaves. A entrevista no talk show das manhãs foi analisada ao detalhe por Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Joana Marques volta a falar-nos de Luciana Abreu. E de João Baião. E de Diana Chaves. E de Jessica Athayde...", resume a Rádio Renascença nas redes sociais.

"É uma pessoa que é do norte... mas que é sofisticadíssima", disse a atriz em "Casa Feliz". "Mas? Como ser do norte fosse impeditivo de ser sofisticadíssimo. Luciana, por favor, fiquei desiludida. Nem pareces uma mulher do norte, nascia em Massarelos. Respeita, por favor, as tuas origem", gracejou a humorista.

"Digamos que a Luciana tem alguma dificuldade em manter a concentração ao longo da conversa", brincou Joana Marques, frisando que não conseguiu perceber o raciocínio da atriz.

Veja o vídeo: