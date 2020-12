Manuel Luís Goucha diz adeus a "Você na TV", que está no ar há 16 anos, no dia 31 de dezembro. Na emissão de despedida serão recordados os melhores momentos do programa das manhãs da TVI.

Na última emissão, o apresentador terá ao seu lado Cristina Ferreira e Maria Cerqueira Gomes, que fizeram dupla com Manuel Luís Goucha em "Você na TV".

Em janeiro, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz estreiam-se nas manhãs com o programa "2 às 10". Já Manuel Luís Goucha vai conduzir um formato com o seu nome nas tardes da TVI.