É quase unânime que Mariah Carey é a Rainha do Natal. Este ano, a cantora tem-se dedicado a promover e a celebrar os 25 anos do tema "All I Want For Christmas", que conquistou o primeiro lugar no top da Billboad pela primeira vez.

Esta semana, a cantora aceitou o desafio de Billy Eichner e foi para as ruas de Nova Iorque conversar com os fãs e oferecer prémios a quem acertasse na letra dos clássicos de Natal.

O vídeo do programa "Billy on the Street" foi partilhado esta segunda-feira, dia 16 de novembro, no Youtube e soma milhares de visualizações.

Veja o vídeo: