"The Witcher" é a próxima grande aposta da Netflix - a série com Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan chega na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro. Para celebrar a estreia, o serviço de streaming vai oferecer aos fãs a possibilidade de participarem "numa experiência imersiva e entrar n’O Continente no coração de Lisboa".

Na Rua Cor de Rosa, entre os dias 21 de dezembro de 2019 e 2 de janeiro de 2020, entre às 20h00 e às 02h00, o público poderá visitar o The Witcher Bar. No dia 24 de dezembro, o bar estará aberto entre as 15h e as 18h e as 00h30 e as 02h00 e, no dia 1 de janeiro, entre as 16h e as 20h.

"O The Witcher Bar irá transportar os convidados para outro mundo através de um Potion Bar e um bardo inspirados pela série, e uma equipa vestida a rigor que fará as honras da casa, assim como truques de magia, jogos de mesa e até leitura de contos, tudo isto complementado por um grupo de atores para assegurar que a experiência é tão realista quanto possível, naquela que será uma oportunidade única para conhecer melhor a saga e entrar no espírito de Geralt, Yennefer e Ciri", explica a Netflix em comunicado.

"The Witcher" centra-se na história dos destinos cruzados de três indivíduos no vasto mundo d'O Continente, onde humanos, elfos, witchers, gnomos e monstros batalham para sobreviver e prosperar, onde o bem e o mal não são fáceis de identificar.