"Squid Game" foi a grande surpresa do ano e a Netflix tem continuado a sua aposta em produções sul-coreanas. Para a reta final do ano, o serviço de streaming tem um novo trunfo na manga: "The Silent Sea" estreia-se a 24 de dezembro e a série já está a dar que falar nas redes sociais.

Segundo a Netflix, "The Silent Sea", série passada num futuro distante na Terra após uma desertificação, conta a história dos membros de uma equipa especial que foi enviada numa missão para conseguir recolher uma amostra misteriosa de um centro de pesquisa na lua.

"Uma missão fatal vai desvendar os segredos mais obscuros da lua. Com uma taxa de sobrevivência de 10%, será que a tripulação vai conseguir resistir? O mistério da base lunar abandonada vai ser desvendado. Um thriller de ficção científica intenso, repleto de mistério", acrescenta o serviço de streaming.

O elenco da série conta com Gong Yoo, um dos protagonistas de "Squid Game".

Além da popularidade nas redes sociais, esta semana, a produção chegou ao primeiro lugar do top das séries mais aguardadas do site SensaCine.

Veja o trailer: