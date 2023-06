Depois de conquistar os tops em vários países, a Netflix deu luz verde para a segunda temporada de "Rabo de Peixe". Esta quinta-feira, dia 15 de junho, o serviço de streaming confirmou nas redes sociais que a história de Eduardo, Carlinhos, Sílvia, Rafael e companhia vai continuar a ser contada em novos episódios.

O anúncio de que haverá uma segunda temporada é feito três semanas depois da estreia desta série de ficção, produzida pela Ukbar Filmes e realizada por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira.

“Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente”, afirmou o realizador, citado no comunicado da Netflix.

Na semana passada, Augusto Fraga, em entrevista à SIC Notícia, sublinhou ainda que "a história permite criar mil opções": "Tenho curiosidade para saber o que vai acontecer, o que aconteceria ao Eduardo, à Sílvia e às outras personagens".

Criada por Augusto Fraga, a segunda ficção original portuguesa para a Netflix, depois de "Glória", entrou no ranking oficial semanal das dez séries em língua não-inglesa mais vistas da plataforma, divulgado na terça-feira à noite em top10.netflix.com.

Lançada a 26 de maio, a série, com o título internacional "Turn of the Tide: Season 1", ficou em sétimo lugar no top 10 mundial das audiências de 29 de maio a 4 de junho, com 12,050 milhões de horas visualizadas.

À liderança das audiências em Portugal, a produção da UKBAR Filmes para a Netflix também entrou no top 10 de outros 14 países: Espanha (também em primeiro lugar), Luxemburgo (2.º), Croácia (9.º), Grécia (8.º), Itália (8.º), Polónia (9.º), Malta (5.º), Suíça (9.º), Chipre (8.º), Quénia (9.º), Uruguai (7.º), Bahamas (4.º), Jamaica (6.º) e Trinidad e Tobago (6.º).

Note-se que as audiências da Netflix não podem ser auditadas de forma independente.

Com sete episódios, "Rabo de Peixe" tem nos principais papéis José Condessa, Helena Caldeira, André Leitão, Rodrigo Tomás, Maria João Bastos, Albano Jerónimo, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Pêpê Rapazote.

“Trata-se de um ‘thriller’ com toques de humor sarcástico sobre quatro amigos cuja vida mudou com a chegada de uma tonelada de cocaína e, embora baseada em factos reais, a série é completamente fictícia”, refere a produção.

"Nada acontece na pequena aldeia açoriana de Rabo de Peixe, até que uma tonelada de cocaína dá à costa, mudando por completo a vida dos seus residentes. Eduardo, um jovem pescador, e os seus melhores amigos montam um negócio improvisado com a inesperada dádiva do Oceano Atlântico, mas uma tonelada de cocaína não passa despercebida", adianta o serviço de streaming.

"Os proprietários da droga, a polícia e uma série de personagens imprevisíveis são apenas alguns dos obstáculos que os nossos protagonistas terão de enfrentar, numa perigosa aventura da qual não há retorno possível", acrescenta a Netflix.

Veja a conversa do SAPO Mag com Augusto Fraga e José Condessa: