Louane, representante de França na edição de 2025 do festival da Eurovisão, vai subir ao palco do LAV - Lisboa ao Vivo, em 2026. O concerto da artista luso-francesa está marcado para o dia dia 16 de abril.

Os bilhetes ficam disponíveis esta sexta-feira, dia 16 de maio às 10h, em everythingisnew.pt e nos locais habituais.

Revelada aos 16 anos no programa "The Voice" e premiada com um César pelo filme "La Famille Bélier", Louane conta com mais de três milhões de álbuns vendidos. "Com apenas 28 anos, Louane representa uma nova geração de artistas capazes de se reinventar sem perder a ligação às raízes. Com digressões esgotadas nas maiores salas da Europa e inúmeros prémios (NRJ Music Awards, Victoires de la Musique), ilumina os palcos com a sua voz, sinceridade e capacidade única de captar a essência das emoções humanas. Louane é a melodia do coração e a alma de uma era", destaca a promotora em comunicado.

A luso-francesa Louane representa França no Festival Eurovisão da Canção 2025 com o tema "Maman". Em comunicado, a Universal Music destaca que, "em palavras simples, mas profundamente emocionantes, Louane conta a jornada de uma vida: a de uma criança que se tornou mulher, de uma filha que se tornou mãe".

"'Maman' é uma declaração de amor intemporal à sua mãe de origem portuguesa, um diálogo suspenso entre o passado e o presente, entre a ausência e a transmissão", frisa a editora.

LAV - Lisboa ao Vivo | 16 de abril de 2026