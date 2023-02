A Netflix renovou a série "Vikings: Valhalla" para a terceira temporada.

Trata-se de uma formalidade: em novembro do ano passado fora anunciado que a atriz portuguesa Sónia Balacó se ia juntar ao elenco.

O anúncio oficial nas redes sociais veio acompanhado de um vídeo dos bastidores da rodagem que promete "novas viagens" e "novas terras" e revela que já houve novas cenas rodadas durante a produção da segunda temporada, entre maio e outubro do ano passado.

A plataforma também avança com a chegada dos novos episódios em 2024.

A série criada por Michael Hirst dá continuidade à história de outra produção que criou, "Vikings", que teve seis temporadas entre 2013 e 2020, avançando cem anos para uma "nova aventura que combina factos históricos com drama cativante e ação imersiva".

A remontar a cerca de mil anos no passado, no início do século XI, "Vikings: Valhalla" narra as aventuras de alguns dos mais famosos vikings da história: o lendário explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), a sua arrojada e obstinada irmã, Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), e o ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter).

Com as tensões entre os vikings e a nobreza inglesa a alcançarem um sangrento ponto de rotura, e os primeiros a passarem por tempos conturbados devido ao conflito entre as suas crenças pagãs e cristãs, estes três vikings iniciam uma "viagem épica que os transporta por oceanos e campos de batalha, desde Kattegat até à Inglaterra e mais além, enquanto lutam pela sobrevivência e pela glória".

As duas temporadas tiveram oito episódios cada, lançados em simultâneo respetivamente em fevereiro de 2022 e janeiro de 2023.