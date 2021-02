"Pelé", documentário sobre a história do popular futebolista, estreia-se a 23 de fevereiro na Netflix. A produção foi realizada por David Tryhorn e Ben Nicholas e conta com produção executiva do cineasta oscarizado Kevin Macdonald.

"Este documentário segue a história do famoso futebolista Pelé, da sua busca pela perfeição e do estatuto de lenda que alcançou. Além de uma entrevista inédita a Pelé, o filme inclui surpreendentes filmagens de arquivo e entrevistas a lendários ex-colegas de equipa, como Zagallo, Jairzinho e Rivellino", avança o serviço de streaming.

Segundo a Netflix, "esta é a história do período de 12 anos em que Pelé, o único homem a vencer três Campeonatos do Mundo, passou de jovem estrela, em 1958, a símbolo nacional, em 1970 — uma era radical, mas turbulenta na história do Brasil".

Veja o trailer: