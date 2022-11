Começam a ser conhecidas as séries e filmes do catálogo que não estão disponíveis no novo plano de subscrição da Netflix Básica com publicidade.

Apesar de ter arrancado no Canadá e México no dia 1 de novembro, o lançamento oficial foi esta quinta-feira com os EUA, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Brasil, Coreia do Sul, Austrália e Japão.

Os preços do plano variam de país para país e Portugal não está incluído neste primeiro lançamento, mas os consumidores em Espanha terão acesso no dia 10, com um preço de 5,49 euros.

A própria plataforma estimou que 5 a 10% do catálogo não está disponível nesta fase por causa dos contratos de licença, mas promete estar a renegociar os direitos.

Os títulos variam de país para país, mas usando como referência os EUA, a revista Variety destacou "House of Cards", "Peaky Blinders", "Arrested Development" e "Uncoupled" entre as séries que, embora apareçam em menus por temas e na função de pesquisa, um pequeno ícone de cadeado no canto superior direito revela que não estão disponíveis.

Outras séries que ficam de fora são "New Girl", "The Magicians", "The Last Kingdom", "The Sinner", "Good Girls", "The Good Place", "Knight Rider", "Queen of the South", "Marlon" e "Friday Night Lights".

Uma versão inicial da lista da Variety indicava erradamente a ausência de "The Crown", "Cobra Kai", "Breaking Bad", "Anatomia de Grey" e "Como Defender Um Assassino".

A lista de filmes também é substancial, com destaque nos EUA para a ausências de vários "007" com Daniel Craig e por exemplo "Robin Hood” com Russell Crowe, "O Jogo da Imitação" com Benedict Cumberbatch, "Procurado" com Angelina Jolie, ou "Os Oito Odiosos", de Quentin Tarantino.

O plano básico não permite descarregar conteúdos para ver "offline" e os anúncios de publicidade durarão entre 15 e 30 segundos, num máximo de quatro ou cinco minutos por hora.

No caso dos filmes, a Netflix esclareceu ainda que as estreias serão exibidas sem interrupções após uma sequência de publicidade no início, para "tentar preservar o modelo cinematográfico".

Pelo contrário, a combinação mais "tradicional" de publicidade antes e durante o filme será aplicada aos que estão disponíveis no serviço há mais tempo, mas com intervalos "menos frequentes".