"O mal evoluiu", anuncia o trailer da série "Resident Evil", uma aposta forte da Netflix.

A sombra nociva da Umbrella Corporation está de volta, mas além dos 'zombies', uma gigantesca aranha e até uma moto-serra destacam-se em mais uma expansão da famosa saga dos videojogos, que já inspirou sete filmes entre 2002 e 2017 com Milla Jovovich e uma série de animação também para a Netflix em 2021.

Durante o seu evento "Geeked Week", a Netflix também divulgou a sinopse oficial da série: "Ano de 2036 – 14 anos após um vírus mortal ter causado um apocalipse global, Jade Wesker luta pela sobrevivência num mundo invadido por criaturas loucas e infetadas com sede de sangue. Nesta carnificina absoluta, Jade é assombrada pelo seu passado na New Raccoon City, pelas ligações assustadoras do seu pai com a Umbrella Corporation, mas principalmente pelo que aconteceu com a sua irmã".

Com Ella Balinska, Tetiana Gaidar, Lance Reddick e Turlough Convery entre os atores dos oito episódios, a primeira temporada de "Resident Evil" será lançada a 14 de julho.

TRAILER LEGENDADO.