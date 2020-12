Longe vão os tempos do filme "O Rochedo", quando sugeriu que a sua personagem não devia dizer palavrões: ao seu estilo, Nicolas Cage diz um dos mais fortes e utilizados no início do trailer de "History of Swear Words" [História dos Palavrões, em tradução literal].

Com o ator como anfitrião a dar "a lição de História que não sabia que precisava", a minissérie de seis episódios para a Netflix irá mergulhar nas origens histórias de palavrões famosos através de entrevistas a especialistas em etimologia, cultura pop, historiadores e comediantes, incluindo Sarah Silverman e Nick Offerman.

Disponível a partir de 5 de janeiro de 2021, cada episódio de 20 minutos será dedicado a um palavrão específico, que também já foram anunciados: "f*ck", "sh*t", "b*tch”, "d*ck", "pu**y" e "damn".

VEJA O TRAILER (PARA ADULTOS).