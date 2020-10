Nicole Kidman está imparável no pequeno ecrã desde que descobriu o filão criativo (e financeiro) das minisséries.

Sem perder a visibilidade nos filmes, como em "Aquaman" e "Bombshell", desde 2017 a estrela fez duas temporadas de "Big Little Lies" para a HBO, "Top of the Lake" para a BBC e a recente "The Undoing" (2020), em exibição na HBO.

Atualmente, está na Austrália a rodar outra minissérie, "Nine Perfect Strangers", que chegará no ano que vem à Hulu, mas já está definido o próximo projeto e será para a Amazon: "Things I Know To Be True" [Coisas que Sei que São Verdadeiras, em tradução literal].

O projeto faz parte de um acordo que a produtora da atriz assinou com a plataforma e, de acordo com o comunicado oficial, trata-se da adaptação da peça homónima de Andrew Bovell sobre "a resiliência de um casamento duradouro e a evolução da natureza do amor de uma família quando Bob e Fran Price veem os seus filhos adultos tomarem decisões inesperadas que mudam a direção das suas vidas".

O dramaturgo escreverá os argumentos e também será um dos produtores executivos.