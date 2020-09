"Enquanto desvenda o mistério, Antoine acaba por unir forças com uma unidade de mulheres Curdas lutadoras, ferozes e o maior pesadelo do ISIS, e com o grupo desorganizado de idealistas internacionais que viajou para as ajudar na luta", avança o serviço de streaming em comunicado.

A jornada de Antoine no território ocupado do ISIS vai cruzar-se com a de Nasser, um jihadista britânico que deixou o seu país natal juntamente com dois amigos de infância para lutar pelo Estado Islâmico. "Mas, embora os três amigos pareçam inteiramente dedicados à causa, rapidamente se vai descobrir que Nasser segue o seu próprio caminho", avança a HBO Portugal.

As várias histórias vão interligar-se no meio do conflito em curso e "desenterrar verdades há muito esquecidas, ao mesmo tempo que se vai revelar a lealdade de cada personagem". Com aventureiros, anarquistas, espiões e vítimas inocentes, 'No Man's Land' mostra um retrato intenso dos homens e mulheres capturados neste conflito global e fornece um olhar único sobre os trágicos eventos na Síria e a forma como afetam o mundo inteiro", frisa a sinopse da série.

A série é protagonizada por Félix Moati, Mélanie Thierry e James Purefoy, ao lado de Souheila Yacoub, Joe Ben Ayed, James Floyd, Dean Ridge, Julia Faure, François Caron e Céline Samie.