O ator Noah Schnapp, de 18 anos, revelou que é gay através de um vídeo publicado esta quinta-feira, dia 5 de janeiro, no Tiktok. Na publicação, o protagonista de "Stranger Things" fala sobre a reação da sua família e amigos.

"Quando finalmente contei aos meus amigos e família que era gay depois de ficar 18 anos assustado no armário e tudo o que eles disseram foi: 'nós sabíamos'”, escreveu o ator. No vídeo partilhado na rede social, o jovem faz lip sync de um audio viral: "Sabes o que nunca foi? Tão sério. Nunca foi tão sério. Francamente, nunca será tão sério".

Na legenda da publicação, Noah Schnapp faz ainda uma referência à sua personagem na série da Netflix, Will Byers. "Acho que sou mais parecido com o Will do que pensava", escreveu. Em entrevista à Variety, o ator defendeu que, na série, o jovem está apaixonado pelo melhor amigo, Mike Wheeler (Finn Wolfhard).

Veja o vídeo: