Mais de três meses depois, a aventura dos concorrentes dentro da 'casa mais vigiada do país' chegou ao fim. Soraia, com 31% dos votos, foi a grande vencedora da edição de 2020 do "Big Brother", da TVI, conquistando o prémio de 50 mil euros. Já Diogo ficou em segundo lugar, conquistando 28 % dos votos, seguido por Noélia (14%).

Na gala deste domingo, dia 2 de agosto, a terceira classificada do reality show foi uma das protagonistas da noite. Antes de sair da casa, Noélia quis ainda garantir que deixava toda a louça lavada e foi colocar a máquina de lavar a trabalhar.

O momento tornou-se viral nas redes sociais. "Noélia a ser Noélia", brincaram alguns dos espectadores nas redes sociais.

Veja o vídeo: