"Big Brother - A Revolução" estreou no passado domingo, dia 13 de setembro, e a TVI continua a revelar novidades sobre a nova edição do programa. Esta segunda-feira, o canal anunciou que Noélia será a nova comentadora do reality show.

Todas as semanas, a antiga concorrente vai estar no "Você na TV" a comentar a gala de domingo e os acontecimentos mais marcantes da 'casa mais vigiada do país'.

"O nosso ‘Big Brother’ foi deferente deste (...) Acho que vai haver ali muito concorrente polémico. Há pessoas muito divertidas, o André Filipe, acho que nos vamos fartar de rir com ele. A Andreia é uma pessoa que assume um posto que não lhe é dado, e ela assume-o na mesma", frisou Noélia na sua estreia como comentadora.