Apesar de já ter terminada no passado domingo, dia 3 de agosto, a edição comemorativa dos 20 anos do "Big Brother" continua a dar que falar. Esta quarta-feira, dia 5, na emissão especial do "Extra", apresentado por Mafalda Castro, os concorrentes do grupo 'Kamikaze' e os 'Sensatos' estiveram frente a frente.

O programa da TVI contou com a participação de Pedro Soá, Daniel Monteiro, Pedro Alves e dos três primeiros classificados, Soraia, Diogo e Noélia. 'A Pipoca Mais Doce' e Marta Cardoso também estiveram presentes na emissão especial do "Extra".

Durante o programa, Diogo imitou os gritos de Cláudio Ramos na primeira gala da edição do reality show. O momento tornou-se viral nas redes sociais. "Tenho a certeza que se os festivais de verão existissem, o 'Oh Elsa' não se ouvia, iria ouvir-se 'Noélia, oh Noélia', eu acredito que isso iria acontecer”, brincou o concorrente.

Veja o vídeo: