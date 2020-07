Pai e filha

O ator Ron Cephas Jones, de "This is Us", e sua filha Jasmine Cephas Jones, que ganhou fama por integrar o elenco original do musical da Broadway "Hamilton", foram nomeados na edição 2020 dos Emmys.

Ron Cephas Jones foi nomeado pelo seu papel no drama familiar, pelo qual foi premiado em 2018, enquanto a filha concorre pela participação no drama da Quibi "#FreeRayshawn".

"Ainda estou chocada! Obrigado à @TelevisionAcad por esta nomeação aos Emmys!", comemorou Jasmine em um tweet. "Orgulhosos de fazer parte de histórias importantes deste tempos", sublinhou.

Joe Exotic contra... Michael Jordan

A série da Netflix "Tiger King", que se tornou viral no início do confinamento da COVID-19 no mundo, vai medir forças com "The Last Dance", série documental sobre a vida de Michael Jordan.

As duas obras competem na categoria Melhor Documentário, na qual também estão "Hillary", da Hulu, sobre a derrota da candidata democrata nas últimas eleições presidenciais americanas; "American Masters", da PBS, que acompanha a vida de artistas de destaque; e "McMillion$", da HBO, sobre o esquema que atingiu o jogo de Monopoly do McDonald's.

"The Last Dance", que foi ar quando todas as ligas de desporto profissional no mundo estavam suspensas devido à pandemia, foi o documentário mais visto da história da ESPN.

"Estou muito orgulhoso de toda a nossa equipa, que trabalhou incansavelmente durante anos para fazer de 'The Last Dance' o que se tornou", declarou o realizador do documentário, Jason Hehir.