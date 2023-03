"Chupa: A Criatura Mítica" é uma das apostas para abril da Netflix. Descrito como "nostálgico e comovente", o novo filme mexicano do serviço de streaming estreia-se no dia 7 do próximo mês.

A história segue o jovem Alex (Evan Whitten), que encontra um companheiro improvável ao descobrir uma q escondida no celeiro do avô. Para salvar a mítica criatura, Alex e os primos terão de se lançar na maior aventura das suas vidas.

"Alex é um tímido adolescente de 13 anos que voa de Kansas City até ao México para ver a família alargada pela primeira vez. É lá que conhece o avô Chava, antigo campeão de lucha libre (Demián Bichir), o enérgico primo Memo (Nickolas Verdugo), que vive obcecado com luta-livre, e a destemida e fixe prima Luna (Ashley Ciarra). Mal se instalou quando descobre uma criatura mítica a viver debaixo do celeiro do avô: uma jovem cria de chupacabra, que ele reconhece das histórias da temida criatura que se alimenta de gado", adianta o serviço de streaming.

O protagonista acaba por descobrir que "Chupa", o seu novo amigo, partilha uma história secreta com a sua família, e que um perigoso e persistente cientista, Richard Quinn (Christian Slater), procura a criatura por cobiçar os seus poderes. "Para proteger Chupa do perigo, Alex parte na aventura de uma vida que irá levar os laços da família ao limite e recordá-lo de que um fardo é bem mais leve quando não o carregamos sozinhos", resume a Netflix.