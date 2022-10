A contagem decrescente para a estreia da quinta temporada de "The Crown" já começou. Esta sexta-feira, dia 14 de outubro, a Netflix revelou as primeiras imagens oficiais dos novos episódios do drama britânico, que se estreiam a 9 de novembro.

"Nova temporada, nova década, novo elenco", escreveu o serviço de streaming nas redes sociais.

Veja as imagens: