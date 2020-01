Nas duas últimas semanas de dezembro, muitos fãs de séries sentem-se abandonados porque as produções fazem uma pausa para as festas de fim de ano. "Anatomia de Grey" não é excepção e o regresso, com novos episódios, está marcado para as próximas semanas - em Portugal, ainda não há data de estreia prevista.

E os novos episódios da série vão contar com uma cara nova no elenco: Sarah Rafferty, que interpretou Donna Paulsen em "Suits". Em "Anatomia de Grey", a a triz vai vestir a pele de Suzanne, uma paciente que vai ao Grey Sloan Memorial Hospital para fazer exames de rotina.

Segundo o site TV Line, o estado de saúde da personagem complica-se e deixa Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Miranda Bailey (Chandra Wilson) assustados.