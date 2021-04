Na semifinal da edição portuguesa do "The Voice Kids", que foi para o ar no passado domingo, dia 11 de abril, Marisa Liz subiu ao palco com os concorrentes da sua equipa.

Na gala em direto do programa de talentos da RTP1, a cantora, Aurora Pinto, Maria Inês e Lívia Barros cantaram "Procura por Mim", tema da autoria dos Amor Electro.

"Nunca vou esquecer este momento", confessou Marisa Liz, mentora do "The Voice Kids", na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: