O Grupo Media Capital está a preparar o lançamento de um novo projeto de televisão. "Na posição em que hoje mora a TVI Ficção e cujo serviço é disponibilizado por todos os distribuidores de televisão vai nascer um canal de perfil generalista", adianta o grupo em comunicado.

De acordo com a Media Capital, "considerando as tendências e o comportamento dos espectadores – que cada vez mais veem o que querem quando querem – a TVI decidiu fazer evoluir a oferta do TVI Ficção para algo mais completo". Além das novelas e séries que hoje dominam a emissão, o novo canal vai exibir outros produtos de ficção internacionais, bem como programas de entretenimento, desporto e segmentos de informação.

"Enquanto serviço de programas generalista, o novo projeto televisivo não será um corpo estranho no grupo de canais TVI, pelo contrário. Estará em sintonia com o seu ADN, enquanto canal falado em português e que quer estar próximo dos portugueses", sublinha o grupo.

O canal pretende "alargar aquele que era o auditório da TVI Ficção, juntando-lhe mais segmentos". A programação desportiva, incluindo a cobertura de eventos e de várias modalidades , deverá "atrair mais público para o novo canal, com um perfil adulto e mais masculino", destaca a nota enviada ao SAPO Mag.

A responsabilidade pelos conteúdos e pela programação será de Hugo Andrade que trabalhará em articulação com o diretor-geral da TVI, José Eduardo Moniz. No que toca à componente informativa, à semelhança do que já acontece com a TVI e com a CNN Portugal, a liderança será de Nuno Santos.

"A TVI requereu já as autorizações necessárias junto das entidades competentes e aguarda luz verde para formalizar o anúncio público. Só nessa altura se ficará a conhecer o nome e a data de estreia do novo projeto do universo Media Capital", acrescenta o comunicado.