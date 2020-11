Nuno Eiró, que atualmente apresenta o programa das manhãs da CMTV, vai regressar à TVI, avançam várias publicações. O apresentador será 'figura mistério' anunciada por Cristina Ferreira durante a emissão especial dedicada ao "futuro" da estação de Queluz de Baixo.

Eiró deverá apresentar o novo formato de informação e entretenimento do canal, entre as seis e as dez da manhã. Caso se confirmem as notícias, estará ao lado de Sara Sousa Pinto no programa que irá substituir "Diário da Manhã".

O novo formato irá para o ar antes do programa de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz . "Este programa promete informação e entretenimento", explicou Cristina Ferreira.