Judite Sousa decidiu abandonar a CNN Portugal. A jornalista e pivô confirmou nas redes sociais que saiu do canal "há um mês e meio". Na manhã desta terça-feira, dia 2 de agosto, Nuno Santos comentou as notícias.

"É bom deixar este conjunto de esclarecimentos aos espectadores (...) De facto, a saída da Judite é uma situação que nos deixa bastante tristes. Vamos por partes... ponto número um: tivemos conhecimento ontem nas redes sociais de que Judite terá denunciado o seu contrato de trabalho. Para nós, isso foi uma novidade porque não é a informação que temos aqui. A Judite tem um contrato de prestação de serviços com a TVI e com a CNN Portugal e está de baixa médica, a seu pedido, até ao dia 11 de agosto", explicou.

"Segundo facto: hoje têm sido repetidas notícias que, por exemplo, dão conta que a Judite, quando foi como enviada especial para a Ucrânia, o terá feito sem seguro, o que num teatro de guerra é algo impensável. Isso não é verdade. A Judite foi para Lviv, na Ucrânia, obviamente, com um seguro", frisou Nuno Santos.

"Também terá sido dito que nessa circunstância, a Judite terá estado sem acesso a dinheiro, sem condições para trabalhar. Isso não tem correspondência com a verdade. Ainda outra nota que está espalhada pelas redes sociais e divulgada por um canal de televisão e que tem ajustes de contas a fazer connosco: que nós, do ponto de vista editorial, não teríamos colocado à disposição da Judite todos os meios para ela fazer o seu trabalho. Isso não é verdade. A Judite escolheu a equipa com a qual quis trabalhar, escolheu esse conjunto de pessoas e nós, na direção, dêmos-lhe todo o apoio ao longo deste processo", esclareceu.

"Se há alguma circunstância que nos pode ser apontada - e às vezes foi porque as redações funcionam assim -, foi de termos de dado um apoio excessivo em contraponto com outros produtos", sublinhou Nuno Santos no programa das manhãs da TVI.

"Não podemos deixar que no espaço público se digam mentiras sobre aquilo que está a acontecer. Tenho de defender a minha equipa", frisou o diretor de informação da CNN Portugal e da TVI em direto no programa "Dois às 10".

Veja aqui o vídeo.