"Judite Sousa vai estar na CNN Portugal. Com uma longa carreira, a jornalista traz a sua experiência para o mais ambicioso projeto de informação do país", confirmou a Media Capital em comunicado enviado ao SAPO Mag.

Nas redes sociais, Nuno Santos celebrou a contração da jornalista. "Costumo contar aos meus amigos, e muitas vezes aos jovens que chegam às redações, que não conheço nenhuma jornalista com a força da Judite. Quando trabalhámos juntos, ela na Direção de Informação e eu na Direção de Programas da Televisão Publica, algures no início do século, sabia sempre - mesmo que não falássemos - quando entre reuniões ela “mexia”nos alinhamentos e mobilizava as equipas. Sentia-se. E o público, também sente", sublinhou.

"O regresso da Judite Sousa para esta colaboração com a CNN Portugal é um grande momento para o jornalismo. E é o regresso da maior e mais versátil jornalista de televisão das últimas quatro décadas. É muito tempo! Bem-vinda", rematou o diretor da CNN Portugal.

Judite Sousa saiu da TVI em novembro de 2019. "Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", anunciou a jornalista há dois anos.