A TVI apresentou esta segunda-feira, dia 17 de maio, o seu novo reality show. "O Amor Acontece" estreia-se nos próximos meses e será apresentado por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira. Já Mafalda de Castro irá conduzir as emissões diárias do novo programa da estação de Queluz de Baixo.

"A TVI tem, no seu histórico, unir pessoas e celebrar o amor. Somos a televisão dos reality shows e, com este programa, vamos dar oportunidade a muitos portugueses de encontrarem o seu par. Depois de muitos meses de solidão, em que as relações ficaram fragilizadas, chegou a altura de promovermos encontros", frisou Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção, na conferência de imprensa de apresentação, citada pelo site Selfie.

"A semana começou da melhor maneira. 'O Amor acontece' estará em breve na sua TVI. O segredo é nunca deixar de acreditar...

Pedro Teixeira será a minha e vossa companhia nos domingos à noite", celebrou Maria Cerqueira Gomes nas redes sociais.

Segundo o canal, o novo reality show da vai por à prova casais que não se conhecem, "num formato televisivo em que um conjunto de candidatos, de todas as idades, procura o verdadeiro amor". "Cada casal, formado de acordo com critérios de compatibilidade, entra na experiência de forma invulgar: duas pessoas, que não se conhecem, vão viver juntas numa casa de sonho", resume a TVI.

"O primeiro encontro de cada casal deve durar no mínimo 24 horas e no máximo quatro dias, e o espectador vai poder acompanhar todos os passos da vida do recém casal, que pode ou não resultar. Ao final de cada dia, os participantes vão decidir se querem continuar a viver a experiência ou seguir caminhos separados, havendo espaço para um novo casal", adianta a estação.

No programa, os dois primeiros dias de cada casal "são puramente dedicados ao romance".

"Se superarem dois dias juntos, ao terceiro dia recebem o melhor amigo ou amiga de cada um, para que sejam apresentados. Mas a maior prova de fogo chega ao quarto dia, quando o casal recebe um familiar para uma refeição de apresentação. Depois destas provas na nova relação, chega a altura de os quatro casais contarem como foi a experiência e de revelarem se continuam ou não a relação, numa cerimónia emocionante e de nervos", explica a TVI em comunicado.

O formato que em Portugal será produzido pela Shine.