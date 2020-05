"Love Life", a primeira série protagonizada por Anna Kendrick, é uma das apostas da HBO para o final do mês - em Portugal, a produção estreia a 28 de maio no serviço de streaming. A série é centrada na "jornada que percorremos desde o primeiro ao último amor e como as pessoas que encontramos ao longo do caminho nos tornam no que somos, quando finalmente encontramos alguém que é para sempre".

A série narra "a procura do amor por um protagonista diferente a cada temporada, com episódios de meia hora, que contam a história de cada um dos seus relacionamentos". Anna Kendrick protagoniza a primeira temporada ao lado de Zoë Chao, Peter Vack, Sasha Compere e Lesley Manville.

"Este novo olhar de uma série de antologia de comédia romântica" é da responsabilidade de Sam Boyd e é produzida pela Lionsgate Television e pela Feigco Entertainment.