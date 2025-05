No dia 26 de maio, a STAR Life estreia "Be My Sunshine", nova produção turca, que sucede a "Love is in The Air". "Ambas as séries contam histórias emocionantes de amor e confrontos de personalidades, num estilo muito próprio e característico das produções turcas, que continuam a somar fãs em todo o mundo", destaca o canal em comunicado.

A série segue Haziran (Ayça Aysin Turan), uma jovem empresária habituada à vida citadina de Istambul, focada na sua carreira, decidida a concretizar o seu sonho de trabalhar em Tóquio. "Para isso, é enviada para Kırlangıç, uma ilha remota no mar Egeu, onde tem como missão investigar um homem que se recusa a vender o seu terreno e convencê-lo a vender a propriedade para a construção de um novo resort. Haziran tem vários encontros fortuitos com Poyraz (Alp Navruz), ainda antes de descobrir que é ele o dono teimoso do terreno que anda a investigar e, sempre focada na sua missão, só pensa em regressar rapidamente a Istambul", adianta a STAR Life.

No entanto, as coisas não correm como planeado: Haziran perde o barco que deveria levá-la de volta e é obrigada a ficar na ilha. Aos poucos, Haziran e Poyraz começam a desenvolver uma relação improvável, ao passarem tempo juntos na renovaçao de uma antiga propriedade que será transformada num hotel. "Com personalidades muito diferentes, são obrigados a lidar com as suas divergências, ao mesmo tempo que começam a perceber que o destino pode ter planos para ambos. Entre discussões, tensões e momentos de cumplicidade, o amor surge de forma inesperada, desafiando as expectativas de ambos", resume o canal.

"Be My Sunshine" estreia-se no dia 26 de maio, às 21h35, a STAR Life, logo a seguir a “Love is in the Air”, que termina no início de junho.