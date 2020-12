"O Céu da Meia-Noite" estreou-se no passado dia 23 de dezembro na Netflix e rapidamente chegou aos primeiros lugares do top diário de serviço de streaming - em Portugal, o filme chegou este domingo, dia 27 de dezembro, à liderança do ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma.

O filme é protagonizado por George Clooney, que também realiza a adaptaçãoromance de Lily Brooks-Dalton ("Good Morning, Midnight") com Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir e Tiffany Boone.

"Esta história segue Augustine (George Clooney), um cientista solitário que se encontra no Ártico, numa corrida contra o tempo para impedir Sully (Felicity Jones) e os astronautas que a acompanham de regressarem a uma Terra 'silenciada' por uma misteriosa catástrofe global", resume a Netflix.