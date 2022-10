"O clube da meia-noite" estreou-se na passada sexta-feira, dia 7 de outubro, na Netflix e rapidamente conquistou o top diário. A série baseada no romance epónimo de 1994 de Christopher Pike é descrita como "intimista, negra e de suspense".

A primeira temporada decorrer num hospício para jovens adultos com doenças terminais. "Num hospício para jovens adultos com doenças terminais, oito pacientes reúnem-se todas as noites à meia-noite para partilhar histórias e fazem o seguinte pacto: o próximo a morrer deve enviar ao grupo um sinal do além", resume o serviço de streaming.

A série é um projeto do realizador Mike Flanagan, que também fez para o serviço de streaming "A Maldição de Hill House". Nas redes sociais, muitos dos espectadores defendem que "O clube da meia-noite" é a séria mais assustadora da Netflix.

Leia as reações: