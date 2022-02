Na emissão desta segunda-feira, dia 7 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o programa "Passadeira Vermelha", da SIC Caras, e a estreia de Helena Laureano como comentadora.

Na sua estreia, a atriz revelou que é espectadora do programa e que comentava em casa os temas. "Abre aqui um precedente perigoso: dá a ideia de que todas as pessoas que falam com a televisão podem participar nos programas, mesmo aquela senhora que grita com o vilão da novela da noite", gracejou a humorista.

"É impossível prever o que a Helena vai fazer a seguir, é o chamado efeito Alexandra Lencastre", brincou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".