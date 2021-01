Este domingo, dia 17 de janeiro, foi para o ar a segunda ronda de "Provas Cegas" de "The Voice Kids". Aurora Pinto, de 11 anos, foi uma das grandes protagonistas da emissão e conquistou todos os mentores.

Para a audição no programa de talentos da RTP1, a concorrente interpretou o popular tema "Old Town Road", de Lil Nas X, e rapidamente conseguiu 'virar as cadeiras' de Fernando Daniel, Carolina Deslandes, Carlão e Marisa Liz.

"Com apenas 11 anos, a Aurora Pinto cantou e tocou 'Old Town Road' (Lil Nas X) como gente grande! Durante a Prova Cega, teve ainda oportunidade de apresentar um original aos mentores, que ficaram boquiabertos com o que ouviram. A Aurora avança para as Batalhas na equipa da Marisa Liz", resume a produção de "The Voice Kids" nas redes sociais.

Ao conversar com os mentores, Aurora Pinto revelou que tinha um original, sendo desafiada a cantar o tema. "Aquilo que fizeste aqui agora é muito maior que este programa, é muito maior do que qualquer equipa que vás escolher. Isto é sobre ti, sobre alma... és tu a ser o melhor momento que eu vi neste programa", frisou Carolina Deslandes.

