Com duas fotografias muito especiais, Will Smith comemorou esta quinta-feira (10) a estreia no canal NBC do primeiro episódio de "O Príncipe de Bel-Air".

A série, que se prolongou por 148 episódios ao longo de seis temporadas, terminando em 1996, tornou-o uma estrela.

Acompanhado pela mensagem de que estão a fazer uma "reunião a sério da Família Banks", um programa especial que deverá ser lançado até ao final do novembro na lataforma HBO Max, a primeira fotografia partilhada nas redes sociais e tirada num cenário que recria a icónica sala de estar da mansão mostra Smith com Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (o mordomo Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (a via Vivian) e DJ Jazzy Jeff (Jazz, o melhor amigo do "velho bairro" de Filadélfia).