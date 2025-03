Will Smith está de volta! O artista revelou na sexta-feira (14 de março) que "Based on a True Story", o seu primeiro álbum em 20 anos, será lançado a 28 de março.

“É oficial! Tenho trabalhado neste projeto há algum tempo e estou ansioso para o partilhar convosco,” escreveu Smith no Instagram, acompanhando a publicação com várias fotos promocionais do álbum. O novo disco de 14 faixas inclui os singles já lançados "First Love", "Beautiful Scars", "TANTRUM", "Work of Art" e "You Can Make It", além de colaborações com DJ Jazzy Jeff, Teyana Taylor e Jac Ross.

Em janeiro, Smith partilhou com a Billboard a sua decisão de lançar um álbum duas décadas depois do seu último disco, "Lost and Found", de 2005. “Abriu-se um poço dentro de mim, um poço de compreensão da arte e da dor... todas as coisas que eu nem sabia que estavam lá,” disse ele. “Depois dos Óscares, essa investigação espiritual continuou e um mundo inteiro acordou dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia. (...) E isso abriu este impulso de partilhar o que estou a ver e a viver, de explorar. (...) Sabem, sempre tive uma imaginação fértil; isso faz parte de quem sou. Mas há algo novo a acontecer comigo que exige que eu explore musicalmente."

Smith também deu a entender que tem planos para três álbuns sob a bandeira "Based on a True Story", não só por descrever o projeto como "três temporadas de um programa musical de TV", mas também por incluir na capa do novo disco o subtítulo "Season 1: R.I.T.W."