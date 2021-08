Brenda Paixão, Matheus Sampaio, Davi Kneip, Ronaldo Moura, Kathellen Avelino, Rita Tiecher, Marina Streit, Gabriela Martins e Caio Giovani são os concorrentes da primeira temporada de "Too Hot to Handle Brasil: Brincando com Fogo". O reality show estreou-se a 21 de julho e rapidamente conquistou o primeiro lugar do ranking diário do serviço de streaming em Portugal.

Depois das gravações do reality show, a Netflix voltou a reunir os concorrentes para contarem aos espectadores como está a sua vida. "Em 'Brincando com Fogo Brasil', eles provaram que são o próprio fogo. Agora, chegou o momento dos participantes se reencontrarem para um balanço da experiência. (...) Com cenas inéditas e muita fofoca, alguns não perderam a oportunidade de beijar na boca e acertar as contas", resume o serviço de streaming.

Veja o vídeo:

Depois do arranque do programa no serviço de streaming, os concorrentes conquistaram milhares de novos seguidores nas redes sociais, especialmente no Instagram. Com mais de 1,7 milhões de seguidores, Davi Kneip é o participante mais popular.

No Twitter, para ajudar os fãs de "Too Hot to Handle Brasil: Brincando com Fogo", a Netflix partilhou uma listas com as contas de Instagram dos vários participantes.