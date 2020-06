"Apaga-me Esse E-mail!" é uma das próximas apostas da Netflix. O filme, apresentado como "absurdo, excêntrico e romântico", estreia a 3 de julho no serviço de streaming.

Na história, uma mulher decide viajar até ao México para tentar apagar um e-mail que enviou ao seu novo namorada. "Uma mulher em pânico (Nasim Pedrad) viaja, com as suas duas melhores amigas (Anna Camp e Sarah Burns), até ao México para apagar um e-mail arrasador que enviou ao seu novo namorado. Assim que chegam, deparam-se com um antigo engate da primeira (Lamorne Morris), que também se envolve no esquema delas", explica o serviço de streaming.

"Apaga-me Esse E-mail!" conta ainda com a participação de Robbie Amell e Heather Graham.

Veja o trailer: