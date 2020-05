"Control Z", série mexicana lançada pela Netflix na passada sexta-feira, dia 22 de maio, é descrita como uma mistura de "Gossip Girl" e "Sex Education". No fim de semana de estreia, em Portugal, a produção ocupou os primeiros lugares do ranking dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming.

A primeira temporada da série decorre numa moderna escola mexicana. "Quando um hacker começa a divulgar os segredos mais íntimos dos alunos do Colégio Nacional, a ordem social da escola é virada do avesso", explica a Netflix.

"Os alunos mais populares são gozados, os párias ganham estatuto, e todos são suspeitos. Sofia, uma solitária sabichona com queda para a dedução, terá de correr contra o relógio para apanhar o hacker antes que ele divulgue mais segredos. Pelo caminho, aprenderá a fazer amigos, a ter empatia e — quem sabe? — talvez até se apaixone", acrescenta o serviço de streaming.