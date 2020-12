A Netflix anunciou o lançamento global de "O Teu Nome Gravado em Mim", o filme LGBTQ de sucesso produzido por Arthur Chu (Chu Yu Ning) e realizado por Patrick Liu. O filme será transmitido em streaming para todo o mundo a 23 de dezembro.

O "Teu Nome Gravado em Mim" retrata a vida de dois estudantes de um colégio interno só para rapazes na Taiwan dos anos 1980. A história acompanha a "amizade e genuíno amor entre entre os protagonistas numa época em que o país levantou a sua rigorosa lei marcial como parte da sua transição de sociedade conservadora ao país asiático mais aberto à comunidade LGBTQ". "Quando o colégio interno começa a aceitar alunas, a relação entre os dois vê-se posta à prova por uma colega", avança a Netflix.

O filme foi nomeado para Melhor Canção Original e Melhor Fotografia nos prémios Golden Horse, o mais prestigiado galardão anual para filmes em língua chinesa.

O filme é uma adaptação das memórias de liceu do realizador, Patrick Liu. "Espero que os espectadores consigam conceber que os membros da comunidade LGBTQ são tão suscetíveis como quaisquer outros aos sentimentos de genuíno afeto e dor. Espero com isto conseguir dar azo a mais diálogo por toda a Ásia, e a minha esperança é acabar com a discriminação e curar o mundo através do amor e da aceitação. Agora que o filme está prestes a ser transmitido em streaming, estou muito curioso quanto à forma como os espectadores irão reagir", frisou o realizador.

O produtor Arthur Chu acrescentou: "Os espectadores da Netflix irão brevemente imergir-se numa história intemporal plena de afeto. Todos são bem-vindos a redescobrir parte do seu primeiro amor neste filme".

Após ter saltado para a ribalta graças ao seu papel em "Detention", Jing-Hua Tseng dá novamente mostras do seu talento nesta história com Edward Chen, que foi nomeado para Melhor Ator nos prémios Golden Horse deste ano. Nas palavras de ambos "o amor não tem fronteiras, independentemente da nacionalidade, raça ou sexo". "Com sorte, após verem este filme, os espectadores conseguirão encontrar o seu próprio caminho rumo ao amor", rematam.