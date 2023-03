No arranque da segunda semana de "O Triângulo", duas das concorrentes confessaram que estão a pensar em desistir do reality show da TVI. Nos últimos dias, os participantes têm sido postos à prova com vários desafios da "semana da recruta".

No final da gala do passado domingo, dia 5 de março, Isa Oliveira confessou que quer abandonar a 'casa mais vigiada do país'. "Estou a entrar em colapso. Vou desistir", frisou.

"Não quero continuar. A gala de hoje foi muito forte e acabar assim não dá para mim (...) Isto é tudo muito duro e eu não sei se consigo ficar. Não sei mesmo. Não estava à espera de reagir assim", admitiu a concorrente de "O Triângulo".

Em conversa com os colegas, Lívia Ferreira também confessou que quer desistir: "Não consigo sentir o meu espírito leve, começo a sentir saudades de eu mesma". "Não entrei bem aqui. Não estou bem e nós temos que estar. Neste momento só me sinto bem se voltar às minhas bases, sinto muita falta, não consigo mais", sublinhou.