Na emissão desta segunda feira, dia 2 de maio, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou o programa "Casados à Primeira Vista".

Na rubrica de "As Três da Manhã", a humorista centrou-se na lua de mel atribulada de Tiago e Dina, concorrentes do programa da SIC. "O que o Tiago fez foi acabar com o casamento (...) Sempre me perguntei porque raio é que há pessoas que traem o marido ou a mulher na lua de mel", brincou Joana Marques.

"Mas agora a minha interrogação ainda é maior: porque é que há uma pessoa que trai a mulher numa lua de mel quando está a ser filmada para um programa de televisão?", acrescentou a humorista.

