O primeiro episódio de "Obi-Wan Kenobi" chega ao Disney+ a 25 de maio, anunciou a plataforma.

A próxima série "Star Wars" marca o esperado regresso de Ewan McGregor como Obi-Wan, mas também de Hayden Christensen como Darth Vader.

Outro desejo dos fãs está confirmado: Joel Edgerton e Bonnie Piesse voltam a ser os (menos) jovens Owen e Beru Lars, tios de Luke Skywalker, como aconteceu em "Star Wars: Episódio II - O Ataque dos Clones" (2002) e "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith" (2005).

A história decorre dez anos após os acontecimentos do Episódio III e antes do Episódio IV (o filme de 1977 "A Guerra das Estrelas"), onde Obi-Wan Kenobi enfrenta a sua maior derrota: a queda e a corrupção do seu melhor amigo e aprendiz Jedi, Anakin Skywalker, que abraçou o lado negro como o impiedoso Lorde Sith Darth Vader.

Completam o elenco Moses Ingram ("Gambito de Dama"), Kumail Nanjiani ("Silicon Valley", "Eternals"), Indira Varma ("A Guerra dos Tronos", "Carnival Row"), Rupert Friend ("Homeland"), O’Shea Jackson Jr. ("Straight Outta Compton", "Just Mercy"), Sung Kang (saga "Velocidade Furiosa", "Power"), Simone Kessell ("Terra Nova", "The Crossing") e Benny Safdie (que além de ator, por exemplo no recente "Pieces of a Woman", também é realizador, formando uma dupla famosa com o irmão Josh responsável por filmes como "Good Time" e "Diamante Bruto").

Na realização de "Obi-Wan Kenobi" está Deborah Chow, que dirigiu dois episódios importantes da primeira temporada de "The Mandalorian", a primeira série "Star Wars" do Disney+.

O Disney+ também revelou o poster oficial.